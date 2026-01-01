Bugünkü Laura AI Fiyatı

Bugünkü Laura AI (LAURA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LAURA / USD dönüşüm oranı LAURA başına -- şeklindedir.

Laura AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.794,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LAURA şeklindedir. Son 24 saat içinde LAURA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02523582 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAURA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Laura AI (LAURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,79K$ 4,79K $ 4,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,79K$ 4,79K $ 4,79K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Laura AI piyasa değeri $ 4,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LAURA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,79K.