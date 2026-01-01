Bugünkü Ledgity Token Fiyatı

Bugünkü Ledgity Token (LDY) fiyatı $ 0,00510927 olup, son 24 saatte % 5,18 değişim gösterdi. Mevcut LDY / USD dönüşüm oranı LDY başına $ 0,00510927 şeklindedir.

Ledgity Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 195.644 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 38,29M LDY şeklindedir. Son 24 saat içinde LDY, $ 0,00492819 (en düşük) ile $ 0,00542516 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,110451 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00250145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LDY, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%3,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ledgity Token (LDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 195,64K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 383,20K Dolaşım Arzı 38,29M Toplam Arz 75.000.000,0

Şu anki Ledgity Token piyasa değeri $ 195,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LDY arzı 38,29M olup, toplam arzı 75000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 383,20K.