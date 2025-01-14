Legia Warsaw Fan Token Logosu

Legia Warsaw Fan Token Fiyatı (LEG)

USD

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.285494
$0.285494$0.285494
-1.70%(1D)

Bugünkü Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyatı

Bugün için canlı Legia Warsaw Fan Token (LEG) fiyatı, 0.285494 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 265.78K USD. LEG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Legia Warsaw Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.20 USD
- Gün içindeki Legia Warsaw Fan Token fiyat değişimi -1.71%
- Dolaşımdaki arz: 930.96K USD.

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USD Bazında Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0049741590802579.
Son 30 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0347553543.
Son 60 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.1224340162.
Son 90 gün içerisinde, Legia Warsaw Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.07754061597055281.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0049741590802579-1.71%
30 Gün$ -0.0347553543-12.17%
60 Gün$ +0.1224340162+42.88%
90 Gün$ +0.07754061597055281+37.29%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Fiyat Analizi

En güncel Legia Warsaw Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.285309
$ 0.285309$ 0.285309

$ 0.31271
$ 0.31271$ 0.31271

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

--

-1.71%

-15.83%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 265.78K
$ 265.78K$ 265.78K

$ 56.20
$ 56.20$ 56.20

930.96K
930.96K 930.96K

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Nedir?

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Legia Warsaw Fan Token (LEG) Kaynağı

Resmi Websitesi

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LEG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LEG / AUD
A$0.45964534
1 LEG / GBP
0.23125014
1 LEG / EUR
0.27692918
1 LEG / USD
$0.285494
1 LEG / MYR
RM1.284723
1 LEG / TRY
10.12932712
1 LEG / JPY
¥44.965305
1 LEG / RUB
29.33165356
1 LEG / INR
24.7237804
1 LEG / IDR
Rp4,680.22875936
1 LEG / PHP
16.72138358
1 LEG / EGP
￡E.14.42030194
1 LEG / BRL
R$1.73865846
1 LEG / CAD
C$0.40825642
1 LEG / BDT
34.50480484
1 LEG / NGN
441.25667146
1 LEG / UAH
12.1049456
1 LEG / VES
Bs15.131182
1 LEG / PKR
Rs79.5671778
1 LEG / KZT
151.61444364
1 LEG / THB
฿9.90378686
1 LEG / TWD
NT$9.44128658
1 LEG / CHF
Fr0.25979954
1 LEG / HKD
HK$2.22114332
1 LEG / MAD
.د.م2.8692147