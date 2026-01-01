Bugünkü LEO Fiyatı

Bugünkü LEO (LEO) fiyatı $ 0,00004618 olup, son 24 saatte % 5,28 değişim gösterdi. Mevcut LEO / USD dönüşüm oranı LEO başına $ 0,00004618 şeklindedir.

LEO, şu anda piyasa değeri açısından $ 438.588 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,50B LEO şeklindedir. Son 24 saat içinde LEO, $ 0,00004579 (en düşük) ile $ 0,00004916 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00313429 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003054 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEO, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%18,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LEO (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 438,59K$ 438,59K $ 438,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 461,67K$ 461,67K $ 461,67K Dolaşım Arzı 9,50B 9,50B 9,50B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki LEO piyasa değeri $ 438,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEO arzı 9,50B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 461,67K.