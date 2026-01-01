Bugünkü LEOONO by Virtuals Fiyatı

Bugünkü LEOONO by Virtuals (LEO) fiyatı $ 0,00008603 olup, son 24 saatte % 4,91 değişim gösterdi. Mevcut LEO / USD dönüşüm oranı LEO başına $ 0,00008603 şeklindedir.

LEOONO by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 86.029 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LEO şeklindedir. Son 24 saat içinde LEO, $ 0,00008516 (en düşük) ile $ 0,00009121 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00504633 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005216 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%21,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LEOONO by Virtuals (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,03K$ 86,03K $ 86,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,03K$ 86,03K $ 86,03K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

