Bugünkü Libra Incentix Fiyatı

Bugünkü Libra Incentix (LIXX) fiyatı $ 0,00015009 olup, son 24 saatte % 9,09 değişim gösterdi. Mevcut LIXX / USD dönüşüm oranı LIXX başına $ 0,00015009 şeklindedir.

Libra Incentix, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.006.269 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,70B LIXX şeklindedir. Son 24 saat içinde LIXX, $ 0,00014557 (en düşük) ile $ 0,00017522 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00473475 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000163 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIXX, son bir saatte +%2,12 ve son 7 günde +%13,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Libra Incentix (LIXX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Dolaşım Arzı 6,70B 6,70B 6,70B Toplam Arz 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0 15.000.000.000,0

