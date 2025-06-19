LICKO Fiyatı (LICKO)
Bugün için canlı LICKO (LICKO) fiyatı, 0,01236499 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. LICKO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LICKO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki LICKO fiyat değişimi +%18,23
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, LICKO / USD fiyat değişimi, $ +0,00190644.
Son 30 gün içerisinde, LICKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LICKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LICKO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00190644
|+%18,23
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LICKO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%9,85
+%18,23
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Licko is a colour-shifting, chart-aping chameleon vibing in the wild jungles of the HyperEVM blockchain. As the official-unofficial face of HyperEVM memes, he’s not here to shill, snipe, dump, or sell—just chill. Licko grooves with the chain, blends with the trends, and brings nonstop laughs, meme heat, and pure positive energy to the Hyperliquid community daily. He’s just here for a good time. $LICKO
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|1 LICKO / VND
₫325,38471185
|1 LICKO / AUD
A$0,0190420846
|1 LICKO / GBP
￡0,0091500926
|1 LICKO / EUR
€0,0107575413
|1 LICKO / USD
$0,01236499
|1 LICKO / MYR
RM0,0526748574
|1 LICKO / TRY
₺0,4891590044
|1 LICKO / JPY
¥1,7968803468
|1 LICKO / RUB
₽0,9705280651
|1 LICKO / INR
₹1,0719209831
|1 LICKO / IDR
Rp202,7047216656
|1 LICKO / KRW
₩17,0786478379
|1 LICKO / PHP
₱0,7103686755
|1 LICKO / EGP
￡E.0,6260394437
|1 LICKO / BRL
R$0,0678837951
|1 LICKO / CAD
C$0,0169400363
|1 LICKO / BDT
৳1,5113727277
|1 LICKO / NGN
₦19,1407572202
|1 LICKO / UAH
₴0,5152491333
|1 LICKO / VES
Bs1,26122898
|1 LICKO / PKR
Rs3,5047327656
|1 LICKO / KZT
₸6,4200264579
|1 LICKO / THB
฿0,4066845211
|1 LICKO / TWD
NT$0,366003704
|1 LICKO / AED
د.إ0,0453795133
|1 LICKO / CHF
Fr0,0101392918
|1 LICKO / HKD
HK$0,0969415216
|1 LICKO / MAD
.د.م0,1130160086
|1 LICKO / MXN
$0,2356767094