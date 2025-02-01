life changing pill Fiyatı (PILL)
Bugün için canlı life changing pill (PILL) fiyatı, 0.0023211 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.29M USD. PILL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
life changing pill Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.47M USD
- Gün içindeki life changing pill fiyat değişimi -55.94%
- Dolaşımdaki arz: 999.61M USD.
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Gün içerisinde, life changing pill / USD fiyat değişimi, $ -0.002947144581246377.
Son 30 gün içerisinde, life changing pill / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, life changing pill / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, life changing pill / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002947144581246377
|-55.94%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel life changing pill fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.68%
-55.94%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Life Changing Pill is a memecoin on the Solana blockchain inspired by a viral tweet from pump.fun that simply stated, "imagine a pill changed your life." This sparked a community-driven project centered around the hope of financial redemption in the volatile memecoin market. Many participants see Life Changing Pill as a potential opportunity for significant gains following a recent downturn. While it's a memecoin driven by speculation and community sentiment, there's also an underlying desire for pump.fun to officially adopt the coin, potentially adding further value and utility. This desire for adoption and the overall narrative of a "life-changing" opportunity fuels the project's current momentum. The community is actively engaged, hoping that their investment in this "pill" will indeed transform their financial futures.
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|1 PILL / AUD
A$0.00371376
|1 PILL / GBP
￡0.00185688
|1 PILL / EUR
€0.002228256
|1 PILL / USD
$0.0023211
|1 PILL / MYR
RM0.010328895
|1 PILL / TRY
₺0.08286327
|1 PILL / JPY
¥0.36023472
|1 PILL / RUB
₽0.228790827
|1 PILL / INR
₹0.20123937
|1 PILL / IDR
Rp38.050813584
|1 PILL / PHP
₱0.135598662
|1 PILL / EGP
￡E.0.116565642
|1 PILL / BRL
R$0.013555224
|1 PILL / CAD
C$0.003365595
|1 PILL / BDT
৳0.282918879
|1 PILL / NGN
₦3.587468949
|1 PILL / UAH
₴0.096743448
|1 PILL / VES
Bs0.1346238
|1 PILL / PKR
Rs0.647261946
|1 PILL / KZT
₸1.202004846
|1 PILL / THB
฿0.078429969
|1 PILL / TWD
NT$0.076457034
|1 PILL / CHF
Fr0.002112201
|1 PILL / HKD
HK$0.018081369
|1 PILL / MAD
.د.م0.023280633