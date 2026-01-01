Bugünkü Light Speed Cat Fiyatı

Bugünkü Light Speed Cat (LSCAT) fiyatı $ 0,00035873 olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut LSCAT / USD dönüşüm oranı LSCAT başına $ 0,00035873 şeklindedir.

Light Speed Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.392 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 79,13M LSCAT şeklindedir. Son 24 saat içinde LSCAT, $ 0,00035825 (en düşük) ile $ 0,00036729 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00171341 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00032351 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LSCAT, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%1,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Light Speed Cat (LSCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,39K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,39K Dolaşım Arzı 79,13M Toplam Arz 79.127.897,6764903

Şu anki Light Speed Cat piyasa değeri $ 28,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LSCAT arzı 79,13M olup, toplam arzı 79127897.6764903. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,39K.