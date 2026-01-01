Bugünkü likes Fiyatı

Bugünkü likes (LIKES) fiyatı $ 0,00000268 olup, son 24 saatte % 4,57 değişim gösterdi. Mevcut LIKES / USD dönüşüm oranı LIKES başına $ 0,00000268 şeklindedir.

likes, şu anda piyasa değeri açısından $ 182.420 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 68,00B LIKES şeklindedir. Son 24 saat içinde LIKES, $ 0,00000267 (en düşük) ile $ 0,00000289 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00004274 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000267 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIKES, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%10,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

likes (LIKES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 182,42K$ 182,42K $ 182,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 268,26K$ 268,26K $ 268,26K Dolaşım Arzı 68,00B 68,00B 68,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki likes piyasa değeri $ 182,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIKES arzı 68,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 268,26K.