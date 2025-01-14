Lion DAO Fiyatı (ROAR)
Bugün için canlı Lion DAO (ROAR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.27M USD. ROAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lion DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.32K USD
- Gün içindeki Lion DAO fiyat değişimi -5.95%
- Dolaşımdaki arz: 893.24B USD.
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Gün içerisinde, Lion DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lion DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lion DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lion DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.95%
|30 Gün
|$ 0
|-31.38%
|60 Gün
|$ 0
|-26.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lion DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
-5.95%
-19.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
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