Bugünkü Liora Fiyatı

Bugünkü Liora (LIORA) fiyatı $ 0,00423106 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut LIORA / USD dönüşüm oranı LIORA başına $ 0,00423106 şeklindedir.

Liora, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.480.869 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 350,00M LIORA şeklindedir. Son 24 saat içinde LIORA, $ 0,00399564 (en düşük) ile $ 0,00427477 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,281539 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00399564 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIORA, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde -%9,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liora (LIORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,23M$ 4,23M $ 4,23M Dolaşım Arzı 350,00M 350,00M 350,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

