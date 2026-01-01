Bugünkü liquid gold Fiyatı

Bugünkü liquid gold (PISS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 16,05 değişim gösterdi. Mevcut PISS / USD dönüşüm oranı PISS başına -- şeklindedir.

liquid gold, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.557,72 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,61M PISS şeklindedir. Son 24 saat içinde PISS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00183202 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PISS, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%8,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

liquid gold (PISS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,56K$ 5,56K $ 5,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,56K$ 5,56K $ 5,56K Dolaşım Arzı 969,61M 969,61M 969,61M Toplam Arz 969.605.332,060931 969.605.332,060931 969.605.332,060931

