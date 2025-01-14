Liquid Staked ETH Fiyatı (LSETH)
Bugün için canlı Liquid Staked ETH (LSETH) fiyatı, 3,329.11 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 344.50M USD. LSETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Liquid Staked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.88K USD
- Gün içindeki Liquid Staked ETH fiyat değişimi -3.94%
- Dolaşımdaki arz: 103.19K USD.
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Gün içerisinde, Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -136.622159439968.
Son 30 gün içerisinde, Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -602.9514247390.
Son 60 gün içerisinde, Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +26.3891891480.
Son 90 gün içerisinde, Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +588.6205284260158.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -136.622159439968
|-3.94%
|30 Gün
|$ -602.9514247390
|-18.11%
|60 Gün
|$ +26.3891891480
|+0.79%
|90 Gün
|$ +588.6205284260158
|+21.48%
En güncel Liquid Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.66%
-3.94%
-15.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.
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|1 LSETH / AUD
A$5,359.8671
|1 LSETH / GBP
￡2,696.5791
|1 LSETH / EUR
€3,229.2367
|1 LSETH / USD
$3,329.11
|1 LSETH / MYR
RM15,014.2861
|1 LSETH / TRY
₺118,116.8228
|1 LSETH / JPY
¥524,168.3695
|1 LSETH / RUB
₽341,699.8504
|1 LSETH / INR
₹288,866.8747
|1 LSETH / IDR
Rp54,575,565.0384
|1 LSETH / PHP
₱195,185.7193
|1 LSETH / EGP
￡E.167,953.5995
|1 LSETH / BRL
R$20,274.2799
|1 LSETH / CAD
C$4,760.6273
|1 LSETH / BDT
৳404,653.3205
|1 LSETH / NGN
₦5,161,385.5618
|1 LSETH / UAH
₴141,154.264
|1 LSETH / VES
Bs176,442.83
|1 LSETH / PKR
Rs927,822.957
|1 LSETH / KZT
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