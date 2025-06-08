Liquidity Logosu

Liquidity Fiyatı (SN77)

USD

Liquidity (SN77) Canlı Fiyat Grafiği

$5,56
$5,56$5,56
-%0,40(1D)

Bugünkü Liquidity (SN77) Fiyatı

Bugün için canlı Liquidity (SN77) fiyatı, 5,56 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4,88M USD. SN77 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Liquidity Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Liquidity fiyat değişimi -%0,41
- Dolaşımdaki arz: 877,67K USD.

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USD Bazında Liquidity (SN77) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Liquidity / USD fiyat değişimi, $ -0,023380099825064.
Son 30 gün içerisinde, Liquidity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Liquidity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Liquidity / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,023380099825064-%0,41
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Liquidity (SN77) Fiyat Analizi

En güncel Liquidity fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,51
$ 5,51$ 5,51

$ 5,72
$ 5,72$ 5,72

$ 5,72
$ 5,72$ 5,72

-%0,33

-%0,41

--

Liquidity (SN77) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,88M
$ 4,88M$ 4,88M

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877,67K
877,67K 877,67K

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SN77 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN77 / VND
146.311,4
1 SN77 / AUD
A$8,5068
1 SN77 / GBP
4,0588
1 SN77 / EUR
4,8372
1 SN77 / USD
$5,56
1 SN77 / MYR
RM23,4632
1 SN77 / TRY
218,0076
1 SN77 / JPY
¥805,4216
1 SN77 / RUB
436,738
1 SN77 / INR
476,9368
1 SN77 / IDR
Rp91.147,5264
1 SN77 / KRW
7.564,6024
1 SN77 / PHP
310,8596
1 SN77 / EGP
￡E.275,6648
1 SN77 / BRL
R$30,9136
1 SN77 / CAD
C$7,5616
1 SN77 / BDT
679,4876
1 SN77 / NGN
8.673,9336
1 SN77 / UAH
230,2396
1 SN77 / VES
Bs544,88
1 SN77 / PKR
Rs1.568,8096
1 SN77 / KZT
2.835,2664
1 SN77 / THB
฿181,534
1 SN77 / TWD
NT$166,4108
1 SN77 / AED
د.إ20,4052
1 SN77 / CHF
Fr4,5592
1 SN77 / HKD
HK$43,5904
1 SN77 / MAD
.د.م50,874
1 SN77 / MXN
$106,196