Bugünkü Liquidy (LQDY) fiyatı $ 0,083838 olup, son 24 saatte % 1,42 değişim gösterdi. Mevcut LQDY / USD dönüşüm oranı LQDY başına $ 0,083838 şeklindedir.

Liquidy, şu anda piyasa değeri açısından $ 550.370 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,56M LQDY şeklindedir. Son 24 saat içinde LQDY, $ 0,083532 (en düşük) ile $ 0,085241 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,167274 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,075791 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LQDY, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liquidy (LQDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 550,37K$ 550,37K $ 550,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,38M$ 8,38M $ 8,38M Dolaşım Arzı 6,56M 6,56M 6,56M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

