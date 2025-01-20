Liqwid Finance Fiyatı (LQ)
Bugün için canlı Liqwid Finance (LQ) fiyatı, 4.57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Liqwid Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.21K USD
- Gün içindeki Liqwid Finance fiyat değişimi -13.48%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Liqwid Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.713015008233311.
Son 30 gün içerisinde, Liqwid Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.8875835720.
Son 60 gün içerisinde, Liqwid Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0537052690.
Son 90 gün içerisinde, Liqwid Finance / USD fiyat değişimi, $ +3.389756619757868.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.713015008233311
|-13.48%
|30 Gün
|$ -0.8875835720
|-19.42%
|60 Gün
|$ -0.0537052690
|-1.17%
|90 Gün
|$ +3.389756619757868
|+287.21%
En güncel Liqwid Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
-13.48%
-10.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
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|1 LQ / AUD
A$7.3577
|1 LQ / GBP
￡3.7474
|1 LQ / EUR
€4.4329
|1 LQ / USD
$4.57
|1 LQ / MYR
RM20.565
|1 LQ / TRY
₺162.6006
|1 LQ / JPY
¥713.0571
|1 LQ / RUB
₽469.1562
|1 LQ / INR
₹395.5335
|1 LQ / IDR
Rp74,918.0208
|1 LQ / PHP
₱267.5735
|1 LQ / EGP
￡E.229.9624
|1 LQ / BRL
R$27.7399
|1 LQ / CAD
C$6.5808
|1 LQ / BDT
৳555.2093
|1 LQ / NGN
₦7,107.264
|1 LQ / UAH
₴192.397
|1 LQ / VES
Bs246.78
|1 LQ / PKR
Rs1,273.2934
|1 LQ / KZT
₸2,424.385
|1 LQ / THB
฿157.0709
|1 LQ / TWD
NT$150.3073
|1 LQ / CHF
Fr4.1587
|1 LQ / HKD
HK$35.5546
|1 LQ / MAD
.د.م45.8828