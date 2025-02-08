Litentry Fiyatı (LIT)
Bugün için canlı Litentry (LIT) fiyatı, 0.771116 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 50.82M USD. LIT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Litentry Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.47M USD
- Gün içindeki Litentry fiyat değişimi +3.93%
- Dolaşımdaki arz: 66.45M USD.
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Gün içerisinde, Litentry / USD fiyat değişimi, $ +0.02917505.
Son 30 gün içerisinde, Litentry / USD fiyat değişimi, $ -0.0472167435.
Son 60 gün içerisinde, Litentry / USD fiyat değişimi, $ -0.1570511137.
Son 90 gün içerisinde, Litentry / USD fiyat değişimi, $ +0.0709787214900046.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02917505
|+3.93%
|30 Gün
|$ -0.0472167435
|-6.12%
|60 Gün
|$ -0.1570511137
|-20.36%
|90 Gün
|$ +0.0709787214900046
|+10.14%
En güncel Litentry fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.62%
+3.93%
+41.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Litentry is a privacy-preserving decentralized identity aggregation oracle, built on the Substrate framework and tailored for Polkadot, EVM-based platforms, and other multi-chain ecosystems. It leverages Trusted Execution Environments (TEE), verifiable credentials, and customizable score computation to usher in a new era of digital identity. Its flagship product, the IdentityHub, is transforming how identities are managed and authenticated across blockchains. Its self-sovereign user-centric approach to identity, bridging both Web2 and Web3, offers a robust suite for user activity and identity data management. With tools like the IdentityHub and unique staking mechanisms, Litentry is committed to establishing a unified, privacy-centric decentralized identity infrastructure, redefining interoperability and utility for users and projects in the decentralized space.
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