Bugünkü Lnfi Network Fiyatı

Bugünkü Lnfi Network (LN) fiyatı $ 0,00911869 olup, son 24 saatte % 1,12 değişim gösterdi. Mevcut LN / USD dönüşüm oranı LN başına $ 0,00911869 şeklindedir.

Lnfi Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 892.870 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,92M LN şeklindedir. Son 24 saat içinde LN, $ 0,00905892 (en düşük) ile $ 0,00928139 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,056908 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00905892 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LN, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde -%6,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lnfi Network (LN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 892,87K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,12M Dolaşım Arzı 97,92M Toplam Arz 1.000.000.000,0

