Bugünkü LNKD Networks Fiyatı

Bugünkü LNKD Networks (LNKD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut LNKD / USD dönüşüm oranı LNKD başına -- şeklindedir.

LNKD Networks, şu anda piyasa değeri açısından $ 37.979 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 384,10M LNKD şeklindedir. Son 24 saat içinde LNKD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LNKD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%9,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LNKD Networks (LNKD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,98K$ 37,98K $ 37,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 98,88K$ 98,88K $ 98,88K Dolaşım Arzı 384,10M 384,10M 384,10M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LNKD Networks piyasa değeri $ 37,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LNKD arzı 384,10M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 98,88K.