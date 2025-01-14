Look bro Fiyatı (LOOK)
Bugün için canlı Look bro (LOOK) fiyatı, 0.00052591 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 525.79K USD. LOOK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Look bro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.87K USD
- Gün içindeki Look bro fiyat değişimi -8.06%
- Dolaşımdaki arz: 999.76M USD.
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Gün içerisinde, Look bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Look bro / USD fiyat değişimi, $ -0.0002976051.
Son 60 gün içerisinde, Look bro / USD fiyat değişimi, $ -0.0004661521.
Son 90 gün içerisinde, Look bro / USD fiyat değişimi, $ -0.0002283302939126284.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-8.06%
|30 Gün
|$ -0.0002976051
|-56.58%
|60 Gün
|$ -0.0004661521
|-88.63%
|90 Gün
|$ -0.0002283302939126284
|-30.27%
En güncel Look bro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.35%
-8.06%
-29.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.
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