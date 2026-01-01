Bugünkü Loose Fiyatı

Bugünkü Loose (LOOSE) fiyatı $ 0,0000584 olup, son 24 saatte % 6,80 değişim gösterdi. Mevcut LOOSE / USD dönüşüm oranı LOOSE başına $ 0,0000584 şeklindedir.

Loose, şu anda piyasa değeri açısından $ 58.260 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,65M LOOSE şeklindedir. Son 24 saat içinde LOOSE, $ 0,00005765 (en düşük) ile $ 0,00006317 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029839 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000573 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOOSE, son bir saatte -%3,35 ve son 7 günde -%27,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loose (LOOSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,26K$ 58,26K $ 58,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,26K$ 58,26K $ 58,26K Dolaşım Arzı 997,65M 997,65M 997,65M Toplam Arz 997.654.710,796726 997.654.710,796726 997.654.710,796726

Şu anki Loose piyasa değeri $ 58,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOSE arzı 997,65M olup, toplam arzı 997654710.796726. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,26K.