LOULOU Fiyatı (LOULOU)
Bugün için canlı LOULOU (LOULOU) fiyatı, 0.00238975 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.39M USD. LOULOU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LOULOU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 585.47K USD
- Gün içindeki LOULOU fiyat değişimi +4.01%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, LOULOU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LOULOU / USD fiyat değişimi, $ -0.0000630447.
Son 60 gün içerisinde, LOULOU / USD fiyat değişimi, $ +0.0000511741.
Son 90 gün içerisinde, LOULOU / USD fiyat değişimi, $ +0.0001282012593479473.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.01%
|30 Gün
|$ -0.0000630447
|-2.63%
|60 Gün
|$ +0.0000511741
|+2.14%
|90 Gün
|$ +0.0001282012593479473
|+5.67%
En güncel LOULOU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
+4.01%
-7.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 LOULOU / AUD
A$0.0038474975
|1 LOULOU / GBP
￡0.0019356975
|1 LOULOU / EUR
€0.0023180575
|1 LOULOU / USD
$0.00238975
|1 LOULOU / MYR
RM0.010753875
|1 LOULOU / TRY
₺0.08478833
|1 LOULOU / JPY
¥0.3766246
|1 LOULOU / RUB
₽0.2455468125
|1 LOULOU / INR
₹0.2069762475
|1 LOULOU / IDR
Rp39.17622324
|1 LOULOU / PHP
₱0.13994376
|1 LOULOU / EGP
￡E.0.1207062725
|1 LOULOU / BRL
R$0.0145535775
|1 LOULOU / CAD
C$0.0034173425
|1 LOULOU / BDT
৳0.288825185
|1 LOULOU / NGN
₦3.6935737025
|1 LOULOU / UAH
₴0.1013254
|1 LOULOU / VES
Bs0.12665675
|1 LOULOU / PKR
Rs0.666023325
|1 LOULOU / KZT
₸1.269100635
|1 LOULOU / THB
฿0.082924325
|1 LOULOU / TWD
NT$0.0790290325
|1 LOULOU / CHF
Fr0.0021746725
|1 LOULOU / HKD
HK$0.018592255
|1 LOULOU / MAD
.د.م0.0240169875