LoungeM Fiyatı (LZM)
Bugün için canlı LoungeM (LZM) fiyatı, 0.01004077 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 942.88K USD. LZM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LoungeM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.78K USD
- Gün içindeki LoungeM fiyat değişimi +1.22%
- Dolaşımdaki arz: 93.93M USD.
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Gün içerisinde, LoungeM / USD fiyat değişimi, $ +0.00012107.
Son 30 gün içerisinde, LoungeM / USD fiyat değişimi, $ +0.0044525674.
Son 60 gün içerisinde, LoungeM / USD fiyat değişimi, $ +0.0046921943.
Son 90 gün içerisinde, LoungeM / USD fiyat değişimi, $ +0.001657936529652835.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00012107
|+1.22%
|30 Gün
|$ +0.0044525674
|+44.34%
|60 Gün
|$ +0.0046921943
|+46.73%
|90 Gün
|$ +0.001657936529652835
|+19.78%
En güncel LoungeM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.16%
+1.22%
-13.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
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A$0.0161656397
|1 LZM / GBP
￡0.0081330237
|1 LZM / EUR
€0.0097395469
|1 LZM / USD
$0.01004077
|1 LZM / MYR
RM0.045183465
|1 LZM / TRY
₺0.3562465196
|1 LZM / JPY
¥1.582425352
|1 LZM / RUB
₽1.0316891175
|1 LZM / INR
₹0.8696310897
|1 LZM / IDR
Rp164.6027605488
|1 LZM / PHP
₱0.5879874912
|1 LZM / EGP
￡E.0.5071592927
|1 LZM / BRL
R$0.0611482893
|1 LZM / CAD
C$0.0143583011
|1 LZM / BDT
৳1.2135274622
|1 LZM / NGN
₦15.5189137043
|1 LZM / UAH
₴0.425728648
|1 LZM / VES
Bs0.53216081
|1 LZM / PKR
Rs2.798362599
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₸5.3322513162
|1 LZM / THB
฿0.348414719
|1 LZM / TWD
NT$0.3320482639
|1 LZM / CHF
Fr0.0091371007
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HK$0.0781171906
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