Bugünkü Luka Modric Fiyatı

Bugünkü Luka Modric (MODRIC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut MODRIC / USD dönüşüm oranı MODRIC başına -- şeklindedir.

Luka Modric, şu anda piyasa değeri açısından $ 182.939 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 799,97M MODRIC şeklindedir. Son 24 saat içinde MODRIC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00122779 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MODRIC, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%2,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Luka Modric (MODRIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 182,94K$ 182,94K $ 182,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,68K$ 228,68K $ 228,68K Dolaşım Arzı 799,97M 799,97M 799,97M Toplam Arz 999.966.181,009963 999.966.181,009963 999.966.181,009963

