Lumos Fiyatı (LUMOS)
Bugün için canlı Lumos (LUMOS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 406,13K USD. LUMOS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lumos Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Lumos fiyat değişimi -%7,01
- Dolaşımdaki arz: 1,17T USD.
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Gün içerisinde, Lumos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lumos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lumos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lumos / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%7,01
|30 Gün
|$ 0
|-%9,56
|60 Gün
|$ 0
|-%28,50
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lumos fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,78
-%7,01
-%10,48
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships.
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