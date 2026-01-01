Bugünkü Lumoz Fiyatı

Bugünkü Lumoz (MOZ) fiyatı $ 0,00014571 olup, son 24 saatte % 16,90 değişim gösterdi. Mevcut MOZ / USD dönüşüm oranı MOZ başına $ 0,00014571 şeklindedir.

Lumoz, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.911 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,45B MOZ şeklindedir. Son 24 saat içinde MOZ, $ 0,00014025 (en düşük) ile $ 0,00017535 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03642493 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003879 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOZ, son bir saatte -%11,81 ve son 7 günde -%41,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lumoz (MOZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 210,91K$ 210,91K $ 210,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Dolaşım Arzı 1,45B 1,45B 1,45B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Lumoz piyasa değeri $ 210,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOZ arzı 1,45B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,46M.