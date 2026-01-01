Bugünkü Lunctron Fiyatı

Bugünkü Lunctron (LTRN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 15,82 değişim gösterdi. Mevcut LTRN / USD dönüşüm oranı LTRN başına -- şeklindedir.

Lunctron, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.756,49 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 32,10B LTRN şeklindedir. Son 24 saat içinde LTRN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000255 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LTRN, son bir saatte +%0,57 ve son 7 günde -%0,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lunctron (LTRN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,76K$ 4,76K $ 4,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,02K$ 10,02K $ 10,02K Dolaşım Arzı 32,10B 32,10B 32,10B Toplam Arz 67.620.828.269,0 67.620.828.269,0 67.620.828.269,0

