Bugünkü MAGA Coin BSC Fiyatı

Bugünkü MAGA Coin BSC (MAGA) fiyatı $ 0,00011915 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MAGA / USD dönüşüm oranı MAGA başına $ 0,00011915 şeklindedir.

MAGA Coin BSC, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.149 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 202,67M MAGA şeklindedir. Son 24 saat içinde MAGA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02304683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004689 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAGA, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MAGA Coin BSC (MAGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,15K$ 24,15K $ 24,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,15K$ 24,15K $ 24,15K Dolaşım Arzı 202,67M 202,67M 202,67M Toplam Arz 202.674.721,8484532 202.674.721,8484532 202.674.721,8484532

Şu anki MAGA Coin BSC piyasa değeri $ 24,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAGA arzı 202,67M olup, toplam arzı 202674721.8484532. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,15K.