Bugünkü MAGA Hat Fiyatı

Bugünkü MAGA Hat (MAGA) fiyatı $ 0,00000282 olup, son 24 saatte % 2,75 değişim gösterdi. Mevcut MAGA / USD dönüşüm oranı MAGA başına $ 0,00000282 şeklindedir.

MAGA Hat, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.151.440 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 410,29B MAGA şeklindedir. Son 24 saat içinde MAGA, $ 0,00000272 (en düşük) ile $ 0,00000286 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00073793 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000256 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAGA, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde +%5,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MAGA Hat (MAGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Dolaşım Arzı 410,29B 410,29B 410,29B Toplam Arz 413.340.042.866,44934 413.340.042.866,44934 413.340.042.866,44934

Şu anki MAGA Hat piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAGA arzı 410,29B olup, toplam arzı 413340042866.44934. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.