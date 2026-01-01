Bugünkü Make CRO Great Again Fiyatı

Bugünkü Make CRO Great Again (MCGA) fiyatı $ 0,00022696 olup, son 24 saatte % 10,68 değişim gösterdi. Mevcut MCGA / USD dönüşüm oranı MCGA başına $ 0,00022696 şeklindedir.

Make CRO Great Again, şu anda piyasa değeri açısından $ 226.776 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MCGA şeklindedir. Son 24 saat içinde MCGA, $ 0,00020267 (en düşük) ile $ 0,00025411 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00270858 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020267 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MCGA, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde -%8,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Make CRO Great Again (MCGA) Piyasa Bilgileri

