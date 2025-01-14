Mantle Restaked ETH Fiyatı (CMETH)
Bugün için canlı Mantle Restaked ETH (CMETH) fiyatı, 3,287.07 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 609.37M USD. CMETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mantle Restaked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.49M USD
- Gün içindeki Mantle Restaked ETH fiyat değişimi -3.80%
- Dolaşımdaki arz: 185.43K USD.
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Gün içerisinde, Mantle Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ -130.146311994684.
Son 30 gün içerisinde, Mantle Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ -615.2067063720.
Son 60 gün içerisinde, Mantle Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +67.5118159020.
Son 90 gün içerisinde, Mantle Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -130.146311994684
|-3.80%
|30 Gün
|$ -615.2067063720
|-18.71%
|60 Gün
|$ +67.5118159020
|+2.05%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mantle Restaked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.26%
-3.80%
-15.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
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