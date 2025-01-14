Market Dominance Fiyatı (MD)
Bugün için canlı Market Dominance (MD) fiyatı, 0.00291493 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.60M USD. MD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Market Dominance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.68K USD
- Gün içindeki Market Dominance fiyat değişimi -16.83%
- Dolaşımdaki arz: 549.77M USD.
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Gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ -0.00059006393793906.
Son 30 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ +0.0019539186.
Son 60 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ -0.0003552186.
Son 90 gün içerisinde, Market Dominance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00059006393793906
|-16.83%
|30 Gün
|$ +0.0019539186
|+67.03%
|60 Gün
|$ -0.0003552186
|-12.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Market Dominance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.82%
-16.83%
+4.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
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