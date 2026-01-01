Bugünkü Marvin The Robot Fiyatı

Bugünkü Marvin The Robot (MARVIN) fiyatı $ 0,00378303 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MARVIN / USD dönüşüm oranı MARVIN başına $ 0,00378303 şeklindedir.

Marvin The Robot, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.065 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,95M MARVIN şeklindedir. Son 24 saat içinde MARVIN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00637845 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00353607 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MARVIN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Marvin The Robot (MARVIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,07K$ 30,07K $ 30,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,83K$ 35,83K $ 35,83K Dolaşım Arzı 7,95M 7,95M 7,95M Toplam Arz 9.472.220,0 9.472.220,0 9.472.220,0

Şu anki Marvin The Robot piyasa değeri $ 30,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARVIN arzı 7,95M olup, toplam arzı 9472220.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,83K.