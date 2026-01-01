Bugünkü MasterBOT Fiyatı

Bugünkü MasterBOT ($BOT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,38 değişim gösterdi. Mevcut $BOT / USD dönüşüm oranı $BOT başına -- şeklindedir.

MasterBOT, şu anda piyasa değeri açısından $ 579.087 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M $BOT şeklindedir. Son 24 saat içinde $BOT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03955195 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $BOT, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde +%3,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MasterBOT ($BOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 579,09K$ 579,09K $ 579,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 579,09K$ 579,09K $ 579,09K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.917.015,632233 999.917.015,632233 999.917.015,632233

Şu anki MasterBOT piyasa değeri $ 579,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BOT arzı 999,92M olup, toplam arzı 999917015.632233. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 579,09K.