Bugünkü Matchy Fiyatı

Bugünkü Matchy ($MATCHY) fiyatı $ 0,00001941 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut $MATCHY / USD dönüşüm oranı $MATCHY başına $ 0,00001941 şeklindedir.

Matchy, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.405,19 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M $MATCHY şeklindedir. Son 24 saat içinde $MATCHY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00077215 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001921 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $MATCHY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Matchy ($MATCHY) Piyasa Bilgileri

