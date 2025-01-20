Matrixdock Gold Fiyatı (XAUM)
Bugün için canlı Matrixdock Gold (XAUM) fiyatı, 2,669.68 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XAUM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Matrixdock Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 123.01 USD
- Gün içindeki Matrixdock Gold fiyat değişimi -1.13%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Matrixdock Gold / USD fiyat değişimi, $ -30.762276235636.
Son 30 gün içerisinde, Matrixdock Gold / USD fiyat değişimi, $ +44.7336920160.
Son 60 gün içerisinde, Matrixdock Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Matrixdock Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -30.762276235636
|-1.13%
|30 Gün
|$ +44.7336920160
|+1.68%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Matrixdock Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.83%
-1.13%
-1.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
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