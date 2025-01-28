MBP Coin Fiyatı (MBP)
Bugün için canlı MBP Coin (MBP) fiyatı, 0.089455 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.79M USD. MBP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MBP Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.28M USD
- Gün içindeki MBP Coin fiyat değişimi +2.02%
- Dolaşımdaki arz: 20.00M USD.
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Gün içerisinde, MBP Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00177006.
Son 30 gün içerisinde, MBP Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0356694656.
Son 60 gün içerisinde, MBP Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0367938881.
Son 90 gün içerisinde, MBP Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.04632523363724209.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00177006
|+2.02%
|30 Gün
|$ +0.0356694656
|+39.87%
|60 Gün
|$ +0.0367938881
|+41.13%
|90 Gün
|$ +0.04632523363724209
|+107.41%
En güncel MBP Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.38%
+2.02%
-3.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MBP Coin integrates AI and blockchain to create secure, efficient, and scalable solutions. The AI algorithms analyze vast amounts of data to provide personalized and optimized services, while blockchain ensures transparency and security. Our mission is to harness the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin we utilize advanced AI algorithms and blockchain technology to deliver unparalleled solutions in various domains. Our token is built on the BEP20 protocol, ensuring scalability, security, and interoperability with other decentralized applications. MBP Coin aims to address this issue by developing AIpowered personal assistants that streamline daily activities.
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C$0.12792065
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৳10.90903725
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