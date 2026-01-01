Bugünkü MechaOs Fiyatı

Bugünkü MechaOs (MECHA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut MECHA / USD dönüşüm oranı MECHA başına -- şeklindedir.

MechaOs, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.960,78 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M MECHA şeklindedir. Son 24 saat içinde MECHA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01286063 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MECHA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MechaOs (MECHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,96K$ 12,96K $ 12,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,96K$ 12,96K $ 12,96K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

