Bugünkü Medical Intelligence Fiyatı

Bugünkü Medical Intelligence (MEDI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 51,66 değişim gösterdi. Mevcut MEDI / USD dönüşüm oranı MEDI başına -- şeklindedir.

Medical Intelligence, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.418 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M MEDI şeklindedir. Son 24 saat içinde MEDI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,267655 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEDI, son bir saatte +%9,06 ve son 7 günde -%77,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Medical Intelligence (MEDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,42K$ 26,42K $ 26,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,42K$ 26,42K $ 26,42K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.999.524,31735006 99.999.524,31735006 99.999.524,31735006

Şu anki Medical Intelligence piyasa değeri $ 26,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEDI arzı 100,00M olup, toplam arzı 99999524.31735006. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,42K.