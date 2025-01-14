Melo Fiyatı (MELO)
Bugün için canlı Melo (MELO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 219.05K USD. MELO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Melo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 222.12K USD
- Gün içindeki Melo fiyat değişimi -8.96%
- Dolaşımdaki arz: 420.69B USD.
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Gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Melo / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-8.96%
|30 Gün
|$ 0
|-72.53%
|60 Gün
|$ 0
|-86.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Melo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.44%
-8.96%
-21.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Melo is an adorable, shy kitten who’s just joined Boba to keep her company. He’s a bit timid now, but soon they'll be best friends, sharing snuggles and playtime. His sweet name, short for Caramelo, matches his gentle personality perfectly! $MELO is a community-ran token about BillyM2k's newest cat, Melo! A Token for the People, By the People Unlike many tokens that launch with a well-funded development team or a corporate backing, melo stands out for being completely community-led. There is no official team behind melo, and its development and future are fully in the hands of its growing community. This decentralization aligns perfectly with the ethos that Billy championed with Dogecoin — a coin born as a joke, but one that later took on a life of its own through the support and passion of its users. The Significance of Melo While melo might have started with a fun inspiration (Billy’s new cat), its rise underscores a deeper shift in the crypto world. Projects like these reflect a move away from traditional top-down leadership and toward community empowerment. It gives crypto enthusiasts an opportunity to be directly involved in shaping the future of the token. This token represents **ownership by the community** — a platform where everyone has a voice and decisions are made collectively.
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