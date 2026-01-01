Bugünkü Memetern Fiyatı

Bugünkü Memetern (MXT) fiyatı $ 0,01349158 olup, son 24 saatte % 4,78 değişim gösterdi. Mevcut MXT / USD dönüşüm oranı MXT başına $ 0,01349158 şeklindedir.

Memetern, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.490.095 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MXT şeklindedir. Son 24 saat içinde MXT, $ 0,01236697 (en düşük) ile $ 0,01347471 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02951287 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00430847 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MXT, son bir saatte +%6,96 ve son 7 günde +%22,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Memetern (MXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,49M$ 13,49M $ 13,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,49M$ 13,49M $ 13,49M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

