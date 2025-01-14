Merge Fiyatı (MERGE)
Bugün için canlı Merge (MERGE) fiyatı, 0.00895022 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 804.14K USD. MERGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Merge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 105.98 USD
- Gün içindeki Merge fiyat değişimi +28.79%
- Dolaşımdaki arz: 89.85M USD.
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Gün içerisinde, Merge / USD fiyat değişimi, $ +0.00200069.
Son 30 gün içerisinde, Merge / USD fiyat değişimi, $ +0.0002402400.
Son 60 gün içerisinde, Merge / USD fiyat değişimi, $ +0.1458859788.
Son 90 gün içerisinde, Merge / USD fiyat değişimi, $ +0.0081394176314122816.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00200069
|+28.79%
|30 Gün
|$ +0.0002402400
|+2.68%
|60 Gün
|$ +0.1458859788
|+1,629.97%
|90 Gün
|$ +0.0081394176314122816
|+1,003.87%
En güncel Merge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.77%
+28.79%
+1,676.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.
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|1 MERGE / AUD
A$0.0144098542
|1 MERGE / GBP
￡0.0073391804
|1 MERGE / EUR
€0.0086817134
|1 MERGE / USD
$0.00895022
|1 MERGE / MYR
RM0.04027599
|1 MERGE / TRY
₺0.3176433078
|1 MERGE / JPY
¥1.4116286984
|1 MERGE / RUB
₽0.9240207128
|1 MERGE / INR
₹0.7745520388
|1 MERGE / IDR
Rp146.7248945568
|1 MERGE / PHP
₱0.5257359228
|1 MERGE / EGP
￡E.0.4514490968
|1 MERGE / BRL
R$0.054148831
|1 MERGE / CAD
C$0.0127988146
|1 MERGE / BDT
৳1.0886152586
|1 MERGE / NGN
₦13.8978121138
|1 MERGE / UAH
₴0.3786838082
|1 MERGE / VES
Bs0.47436166
|1 MERGE / PKR
Rs2.4965743668
|1 MERGE / KZT
₸4.7505977716
|1 MERGE / THB
฿0.311020145
|1 MERGE / TWD
NT$0.29535726
|1 MERGE / CHF
Fr0.0081447002
|1 MERGE / HKD
HK$0.0696327116
|1 MERGE / MAD
.د.م0.0901287154