Bugünkü Meso Finance Fiyatı

Bugünkü Meso Finance (MESO) fiyatı $ 0,00216647 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MESO / USD dönüşüm oranı MESO başına $ 0,00216647 şeklindedir.

Meso Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.140.312 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 987,93M MESO şeklindedir. Son 24 saat içinde MESO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01036063 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0018212 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MESO, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meso Finance (MESO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,14M$ 2,14M $ 2,14M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,17M$ 2,17M $ 2,17M Dolaşım Arzı 987,93M 987,93M 987,93M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meso Finance piyasa değeri $ 2,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MESO arzı 987,93M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,17M.