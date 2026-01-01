Bugünkü Messiah Fiyatı

Bugünkü Messiah (MSIA) fiyatı $ 0,03350496 olup, son 24 saatte % 0,62 değişim gösterdi. Mevcut MSIA / USD dönüşüm oranı MSIA başına $ 0,03350496 şeklindedir.

Messiah, şu anda piyasa değeri açısından $ 475.377 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,17M MSIA şeklindedir. Son 24 saat içinde MSIA, $ 0,03333718 (en düşük) ile $ 0,03392351 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,539528 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03312198 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSIA, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%3,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Messiah (MSIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 475,38K$ 475,38K $ 475,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,35M$ 3,35M $ 3,35M Dolaşım Arzı 14,17M 14,17M 14,17M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Messiah piyasa değeri $ 475,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSIA arzı 14,17M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,35M.