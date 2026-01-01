Bugünkü MetaDAO Fiyatı

Bugünkü MetaDAO (META) fiyatı $ 7,21 olup, son 24 saatte % 9,33 değişim gösterdi. Mevcut META / USD dönüşüm oranı META başına $ 7,21 şeklindedir.

MetaDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 159.280.346 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 22,14M META şeklindedir. Son 24 saat içinde META, $ 6,59 (en düşük) ile $ 7,26 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 10,84 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,724356 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, META, son bir saatte +%2,11 ve son 7 günde +%17,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MetaDAO (META) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 159,28M$ 159,28M $ 159,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 159,28M$ 159,28M $ 159,28M Dolaşım Arzı 22,14M 22,14M 22,14M Toplam Arz 22.142.658,787656 22.142.658,787656 22.142.658,787656

Şu anki MetaDAO piyasa değeri $ 159,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki META arzı 22,14M olup, toplam arzı 22142658.787656. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 159,28M.