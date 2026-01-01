Bugünkü Metalos Fiyatı

Bugünkü Metalos (METALOS) fiyatı $ 0,00023041 olup, son 24 saatte % 0,58 değişim gösterdi. Mevcut METALOS / USD dönüşüm oranı METALOS başına $ 0,00023041 şeklindedir.

Metalos, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.464 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B METALOS şeklindedir. Son 24 saat içinde METALOS, $ 0,00022749 (en düşük) ile $ 0,00024042 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00565956 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015246 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, METALOS, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%10,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Metalos (METALOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 230,46K$ 230,46K $ 230,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 230,46K$ 230,46K $ 230,46K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

