Bugünkü Metamars Fiyatı

Bugünkü Metamars (MARS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut MARS / USD dönüşüm oranı MARS başına -- şeklindedir.

Metamars, şu anda piyasa değeri açısından $ 194.599 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 226,59M MARS şeklindedir. Son 24 saat içinde MARS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,88 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MARS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Metamars (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 194,60K$ 194,60K $ 194,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 223,29K$ 223,29K $ 223,29K Dolaşım Arzı 226,59M 226,59M 226,59M Toplam Arz 260.000.000,0 260.000.000,0 260.000.000,0

Şu anki Metamars piyasa değeri $ 194,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 226,59M olup, toplam arzı 260000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 223,29K.