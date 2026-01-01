BorsaDEX+
Bugünkü canlı MetaMask USD fiyatı 0,999559 USD. MUSD piyasa değeri ise 23.380.528 USD. MUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı MetaMask USD fiyatı 0,999559 USD. MUSD piyasa değeri ise 23.380.528 USD. MUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

MUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

MUSD Fiyat Bilgileri

MUSD Nedir

MUSD Resmi Websitesi

MUSD Token Ekonomisi

MUSD Fiyat Tahmini

MetaMask USD Logosu

MetaMask USD Fiyatı (MUSD)

Listelenmedi

1 MUSD / USD Canlı Fiyatı:

$0,999466
$0,999466$0,999466
%0,001D
USD
MetaMask USD (MUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:28:28 (UTC+8)

Bugünkü MetaMask USD Fiyatı

Bugünkü MetaMask USD (MUSD) fiyatı $ 0,999559 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut MUSD / USD dönüşüm oranı MUSD başına $ 0,999559 şeklindedir.

MetaMask USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.380.528 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 23,40M MUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde MUSD, $ 0,990736 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,085 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,925488 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUSD, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MetaMask USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

$ 23,38M
$ 23,38M$ 23,38M

--
----

$ 23,38M
$ 23,38M$ 23,38M

23,40M
23,40M 23,40M

23.395.241,709469
23.395.241,709469 23.395.241,709469

Şu anki MetaMask USD piyasa değeri $ 23,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 23,40M olup, toplam arzı 23395241.709469. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,38M.

MetaMask USD Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,990736
$ 0,990736$ 0,990736
24 sa Düşük
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
24 sa Yüksek

$ 0,990736
$ 0,990736$ 0,990736

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 0,925488
$ 0,925488$ 0,925488

+%0,01

-%0,00

-%0,01

-%0,01

MetaMask USD (MUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0002774775.
Son 60 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0003680376.
Son 90 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0002943492638841.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ -0,0002774775-%0,02
60 Gün$ -0,0003680376-%0,03
90 Gün$ -0,0002943492638841-%0,02

MetaMask USD için Fiyat Tahmini

2030 için MetaMask USD (MUSD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MUSD için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için MetaMask USD (MUSD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında MetaMask USD fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MetaMask USD varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? MetaMask USD Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, MUSD varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MetaMask USD (MUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MetaMask USD Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 MetaMask USD ne kadar olacak?
MetaMask USD yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel MetaMask USD fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:28:28 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.