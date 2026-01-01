Bugünkü MetaMask USD Fiyatı

Bugünkü MetaMask USD (MUSD) fiyatı $ 0,999559 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut MUSD / USD dönüşüm oranı MUSD başına $ 0,999559 şeklindedir.

MetaMask USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.380.528 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 23,40M MUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde MUSD, $ 0,990736 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,085 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,925488 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUSD, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MetaMask USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,38M$ 23,38M $ 23,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,38M$ 23,38M $ 23,38M Dolaşım Arzı 23,40M 23,40M 23,40M Toplam Arz 23.395.241,709469 23.395.241,709469 23.395.241,709469

Şu anki MetaMask USD piyasa değeri $ 23,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 23,40M olup, toplam arzı 23395241.709469. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,38M.