MetaQ Fiyatı (METAQ)
Bugün için canlı MetaQ (METAQ) fiyatı, 0.068819 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. METAQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MetaQ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.09K USD
- Gün içindeki MetaQ fiyat değişimi +1.81%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MetaQ / USD fiyat değişimi, $ +0.00122574.
Son 30 gün içerisinde, MetaQ / USD fiyat değişimi, $ +0.0196228500.
Son 60 gün içerisinde, MetaQ / USD fiyat değişimi, $ -0.0232995602.
Son 90 gün içerisinde, MetaQ / USD fiyat değişimi, $ -0.13423554339384635.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00122574
|+1.81%
|30 Gün
|$ +0.0196228500
|+28.51%
|60 Gün
|$ -0.0232995602
|-33.85%
|90 Gün
|$ -0.13423554339384635
|-66.10%
En güncel MetaQ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.34%
+1.81%
+99.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
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|1 METAQ / AUD
A$0.1101104
|1 METAQ / GBP
￡0.0550552
|1 METAQ / EUR
€0.06537805
|1 METAQ / USD
$0.068819
|1 METAQ / MYR
RM0.30211541
|1 METAQ / TRY
₺2.4637202
|1 METAQ / JPY
¥10.64148197
|1 METAQ / RUB
₽6.82890937
|1 METAQ / INR
₹5.95903721
|1 METAQ / IDR
Rp1,109.98371557
|1 METAQ / PHP
₱4.01696503
|1 METAQ / EGP
￡E.3.4547138
|1 METAQ / BRL
R$0.40259115
|1 METAQ / CAD
C$0.09909936
|1 METAQ / BDT
৳8.36701402
|1 METAQ / NGN
₦106.86145501
|1 METAQ / UAH
₴2.88626886
|1 METAQ / VES
Bs3.922683
|1 METAQ / PKR
Rs19.19086634
|1 METAQ / KZT
₸35.62002621
|1 METAQ / THB
฿2.32332944
|1 METAQ / TWD
NT$2.26139234
|1 METAQ / CHF
Fr0.0619371
|1 METAQ / HKD
HK$0.53610001
|1 METAQ / MAD
.د.م0.68819